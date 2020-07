Operação de planta de biogás em Estrela começa em setembro

O grupo gaúcho Folhito, que atua no mercado de fertilizantes orgânicos, está próximo de inaugurar sua unidade de produção de biogás em Estrela. O início oficial da operação está previsto para ocorrer na primeira semana de setembro. A planta terá capacidade para gerar até 18 mil metros cúbicos diários do combustível, utilizando em torno de 600 toneladas de resíduos ao dia.

O investimento no empreendimento é de aproximadamente R$ 30 milhões, com recursos provenientes do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), com repasse da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e da Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD), que oferece subsídios para iniciativas sustentáveis. O engenheiro responsável pelo projeto da Folhito, Alexandre Souza da Rosa, detalha que serão aproveitados na atividade materiais agrossilvopastoris como, por exemplo, restos de aviários, lodo de estações de tratamento de efluentes das indústrias da região, entre outros. Uma vantagem de uma ação como essa, frisa o engenheiro, é o correto encaminhamento dos resíduos utilizados. Ele comenta que o destino do combustível dependerá das melhores condições que o mercado apresentar.

Uma das ideias do grupo é comprar um gerador de energia e utilizar o novo insumo para a produção de eletricidade. Outro plano consiste na purificação do biogás, transformando-o em biometano que, entre outros usos, pode ser aproveitado como combustível veicular. Rosa destaca que a Folhito está concorrendo no edital da Sulgás para ser uma fornecedora desse insumo para a estatal gaúcha. "Estamos vendo ainda como valorizar o produto, mas o importante é que teremos o combustível", comenta o engenheiro.

Atualmente, o grupo Folhito conta com seis unidades ligadas ao mercado de fertilizantes orgânicos localizadas, além de Estrela, em Lajeado, Almirante Tamandaré do Sul, Cristal, São Gabriel e Júlio de Castilhos. Rosa adianta que existe a possibilidade de mais plantas de biogás serem instaladas em outras regiões pela companhia, caso se confirme o sucesso dessa primeira experiência.