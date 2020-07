Vendas do varejo moderno crescem 12,8% no primeiro semestre de 2020

Nos primeiros seis meses de 2020, as vendas totais do chamado varejo moderno registraram alta de 12,8%, na comparação com o mesmo período de 2019. O levantamento, da Nielsen, analisa aproximadamente 150 cadeias nacionais de Autosserviço, Atacarejo e Farmácias. De todos esses segmentos, o canal com maior crescimento foi o Atacarejo, com alta de 19,7%.

Na avaliação das cestas, todos os segmentos tiveram desempenho positivo. Os destaques do semestre foram os eletrônicos, que cresceram 21,2% no período; as commodities , com alta de 19,7%; os perecíveis frescos, 19,6%; e os alimentos, 16,6%. Para a Nielsen, esses dados indicam uma preparação das despensas para o período de confinamento por parte dos consumidores brasileiros.

No semestre, os produtos mais procurados foram: Queijos, com alta de procura de 32,8% sobre o ano passado; óleo comestível, alta de 30,8%; aparelhos celular, 28,7%; e arroz 28,6%. Entre os itens com queda nas vendas estão, por exemplo, games e consoles, com queda de 76,2%, e ar condicionado, menos 42,2% das vendas.





Já na cesta de higiene e beleza, com alta de 7% de janeiro a junho de 2020 versus 2019, o grande destaque foram os Antissépticos para as Mãos, o Álcool em Gel, com crescimento de 964,8% das vendas neste intervalo. O segmento de Limpeza também avançou 13,3% no semestre.