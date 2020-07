TCE-RS suspende abertura de propostas para concessão do Mercado Público

concessão do Mercado Público em Porto Alegre O Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS) suspendeu a abertura das propostas de eventuais interessados na. O conselheiro do órgão Cezar Miola atendeu parte do pedido feito pelo Ministério Público de Contas (MPC), que buscava a suspensão da licitação. A abertura dos envelopes estava marcada para dia 31 na prefeitura da Capital.

Entre as alegações aceitas por Miola, estão a necessidade de lei aprovada pela Câmara Municipal para a concessão do bem público, que será ainda examinada após manifestação da prefeitura.

"Defiro parcialmente a tutela de urgência requerida (MPC), determinando, uma vez concluída a etapa do recebimento dos envelopes, a suspensão da Concorrência Pública nº 10/2020 do Executivo Municipal de Porto Alegre, com o que fica vedada a abertura das cartas até ulterior pronunciamento deste Tribunal a respeito da matéria", decide Miola.

ingressou com a ação em meados de junho Jornal do Comércio solicitou posição sobre a decisão à Secretaria de Parcerias Estratégicas, responsável pelo edital, mas até a noite deste domingo (26) ainda não havia se pronunciado. O prefeito Nelson Marchezan Júnior terá 30 dias para fazer esclarecimentos. O MPC. O edital da concessão foi lançado no começo do mês passado. Osolicitou posição sobre a decisão à Secretaria de Parcerias Estratégicas, responsável pelo edital, mas até a noite deste domingo (26) ainda não havia se pronunciado.

O TCE havia instaurado inspeção especial para exame dos procedimentos e formatação do edital para a concorrência. O período examinado foi de 2013 - quando houve o incêndio que destruiu o segundo piso e telhado - até 2020. As discussões, com audiências públicas sobre as condições da concessão, ocorreram em 2019. Para fazer ajustes em regras da licitação, a Secretaria de Parcerias Estratégicas acabou adiando o lançamento do edital, que ocorreu em 5 de junho.

A presidente da Associação do Comércio do Mercado Público Central (ASCOMEPC), Adriana Kauer, divulgou nota afirmando "que a decisão do Tribunal ameniza, mesmo que temporariamente, a preocupação dos 106 permissionários". “A análise do TCE mostrou antes de mais nada respeito à história do Mercado Público. Foi de grande conhecimento jurídico e da realidade de quem vive o mercado público", opinou Adriana. A associação também é parte do processo.