Feiras ecológicas do Bom Fim cercam área para evitar aglomeração

Quem for neste sábado (25) a duas das mais tradicionais feiras de hortigranjeiros de Porto Alegre vai ter de literalmente entrar na linha. As duas feiras ecológicas do Bom Fim, que, ao lado do Parque da Redenção, vão adotar a partir deste fim de semana o cercamento da área para controlar o fluxo e reduzir a aglomeração, evitando riscos na pandemia do novo coronavírus. As feiras vão das 7h às 13h.