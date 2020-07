Negociômetro do Quinto Andar soma R$ 43,8 milhões na pandemia

inadimplência, queda na busca por locações ou entrega de imóveis Abalado peladevido à pandemia, o mercado de aluguéis busca soluções com apoio da tecnologia para reduzir impactos a donos de imóveis e inquilinos. A imobiliária virtual Quinto Andar criou, logo após detectar efeitos do novo coronavírus nos pagamentos, o negociômetro, que reúne ações que vão de descontos, parcelamentos e à revisão de valores e até ajuda de custo para corretores da plataforma.

O placar em tempo real da ferramenta soma, até este domingo (26), mais de R$ 43,8 milhões entre todas as frentes. O negociômetro pode ser acessado no site da empresa, que tem uma carteira de mais de R$ 28 bilhões em ativos para locação, por isso ela se considera a maior imobiliária do Brasil.

A ferramenta coloca inquilinos e proprietários frente à frente, não fisicamente, claro, para as tratativas. "Um dos grandes valores da nossa empresa é a empatia. A plataforma reúne inquilinos, proprietários e corretores num exercício de se colocar no lugar do outro", diz gerente executivo de estratégia do Quinto Andar, o gaúcho Arthur Malcon.

Do total até agora transacionado, R$ 23 milhões envolvem negociações de aluguéis, entre abatimentos, novos valores e parcelamentos, além de acertos para colocar em dia contratos. O negociômetro também computa os beneficiados nessas tratativas, que somam mais de cem mil pessoas, entre o titular da locação e os familiares que ocupam a moradia.

"O Quinto Andar apoia na interface. Muitos proprietários deram desconto de forma voluntária. E não precisa avisar que o acordo foi fechado. É só acionar um botão (na ferramenta) para encerrar e a informação já é processada", explica o executivo.

A solução para facilitar a interlocução foi sendo desenvolvida à medida que a crise foi se instalando. Um chat foi criado para fazer a aproximação. Em junho, a imobiliária virtual reuniu todas as ações, que incluem até apoio financeiro a corretores e fotógrafos - que atuam na operação das locações -, em torno do negociômetro.

O apoio financeiro a corretores e fotógrafos, que faz as imagens postadas de cada oferta, é de até 70% do que esses profissionais obtinham no período anterior ao novo coronavírus. Outra iniciativa foi dar a inquilinos a opção de parcelar o aluguel no cartão de crédito.

O gerente executivo cita que, no começo da pandemia, houve queda forte da demanda, mas que a movimentação vem sendo retomada, tanto em contratos como em visitas. "Estamos vendo a demanda voltar ao pré-crise", analisa Malcon. A condição de mercado e dos inquilinos afetou preços dos imóveis para locação.

inquilinos trocando moradia em bairros mais centrais pelos mais distantes Pesquisa do Quinto Andar na base de dados de Porto Alegre indicou queda de 8,3% no valor médio no segundo trimestre frente ao primeiro. Mais de 60% dos bairros com busca de locações tiveram redução de valores. Outra mudança acompanhada é a migração de interesse, com, preferindo casa a apartamento e imoveis com mais quartos, para ajustar a vida ao home-office.

A imobiliária também informa que pagou mais de R$ 200 milhões em aluguéis atrasados a proprietários, dentro do sistema de proteção que adota desde 2015. Donos de imóveis recebem os valores dos aluguéis em dia mesmo quando os inquilinos atrasam ou não realizam o pagamento, explica a empresa.