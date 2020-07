BNDES terá fundos que somam R$ 50 bilhões para saneamento básico

O novo marco legal do saneamento básico brasileiro, sancionado neste mês, anima o setor de engenharia e deverá injetar quantias expressivas no segmento. Nos próximos 12 meses, apenas o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) deverá lançar R$ 50 bilhões neste mercado, por meio de fundos de investimento, de acordo com a chefe do Departamento de Saneamento Ambiental da instituição, Laura Bedeschi.

Marco Legal do Saneamento Básico (Lei 14.026) abriu e facilitou o caminho, com novas regras, para a atração de investimento privado no setor. A meta, de acordo com o governo federal, é universalizar o tratamento de esgoto e o abastecimento de água no País até 2033. A nova lei foi tema de videoconferência organizada na manhã desta quinta-feira (23) pela Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul (Sergs). No evento on-line, a chefe do Departamento de Saneamento Ambiental do BNDES destacou que não faltarão recursos para o setor, nem oficial, nem privado.

Laura, que atualmente diz que administra uma “carteira pequena” dentro do BNDES, já teve sinalização do presidente da instituição, Gustavo Montezzano, para quadruplicar rapidamente este montante, hoje entre R$ 10 bilhões e R$ 12 bilhões. Além dos fundos que o próprio governo pretende lançar, destacou a executiva, os bancos privados também já começam a fazer seus movimentos neste sentido.

“Nesta semana, por exemplo, o Santander anunciou uma linha de financiamento de R$ 5 bilhões para projetos de saneamento básico”, destacou Laura.

Secretário de Parcerias Estratégicas do Estado, Bruno Vanuzzi também demonstra otimismo com os recursos disponíveis para bons projetos de saneamento básico - recursos oriundos tanto do mercado interno quanto do exterior. Vanuzzi avalia que há recursos disponíveis mundialmente por meio de investidores e fundos que buscam melhores rentabilidades, mas também com foco na responsabilidade social.

Vanuzzi cita que a meta, por exemplo, para os projetos em Porto Alegre e na Região Metropolitana tem boas perspectivas de captação no chamado mercado ESG. A sigla, em inglês, reúne as palavras environmental (ambiental), social e governance (governança), e norteia cada vez mais investidores que buscam projetos sustentáveis para aplicar seus recursos.

“O saneamento básico é um questão social e ambiental, há dinheiro internacional disponível para bons projetos nesta área, como dos fundos soberanos de Singapura e da Noruega e diversos fundos canadenses de investimento”, detalha Vanuzzi.

O ponto mais emblemático e ainda questionado do novo marco regulatório, destacado na videoconferência do Sergs, foi o veto presidencial ao Artigo 16, que altera e restringe as possibilidades renovação de contratos em vigência. O veto foi criticado, por exemplo, pelo secretário do Meio Ambiente e Infraestrutura do Estado, Artur Lemos.

“Os contratos vigentes já precisam atender, sob pena de nulidade, as cláusulas do Artigo 10, que detalha que, para renovar, a empresa deve comprovar a capacidade de execução e ter cronograma de investimentos. Se não houver um tempo de transição entre os dois regramentos, o setor será prejudicado”, questiona Lemos.

O ex-presidente da Corsan, Flavio Pressler, também criticou a alteração presidencial de vetar o Artigo 16. “Isso causa incerteza para a continuidade de contratos e pode levar a maior cautela nos investimentos”, opina Pressler.

Para o secretário nacional de Saneamento Básico do Ministério do Desenvolvimento Regional, Pedro Maranhão, participante do evento, porém, o veto está correto. Maranhão assegura que a meta primeira do marco não é privatizar, mas trazer recursos que o poder público não tem. O secretário assegura que se quer acabar com a falta de cumprimento de metas, que ocorreria hoje com frequência, e com a pouca capacidade de investimentos.

“O veto é simples e complicado ao mesmo tempo. Do jeito que está, com cem milhões de pessoas sem saneamento básico, não dá ficar. A cada ano, aumentamos esse déficit. Então, como vamos prorrogar contratos de empresas que não fizeram as coisas direito por mais 30 anos?”, questiona Maranhão.