Rio Grande do Sul é terceiro em contratos do Pronampe no País

mais três instituições financeiras gaúchas Pronampe virou o principal braço de socorro de empreendedores O ingresso na linha de crédito do Pronampe dedeu resultado. O Rio Grande do Sul agora é o terceiro com mais contratos firmados por micro e pequenas empresas (MPEs) no País. Ona crise sanitária devido à vinculação com fundo garantidor para cobrir riscos de inadimplência das instituições.

O Rio Grande do Sul soma 21,2 mil contratos até essa terça-feira (21), que totalizam R$ 1,4 bilhão emprestados. Na sexta-feira (17), a contratação era de pouco mais de R$ 1 bilhão em 14,1 mil contratos.

Do total, 45% dos recursos são de duas instituições - Sicredi (R$ 392 milhões) e Banrisul (R$ 268,9 milhões). O banco estadual recebeu pedidos para R$ 330 milhões. Banco do Brasil e Caixa respondem pelos outros 55% dos recursos repassados.

superaram o dobro do que deve ser repassado O Badesul tinha um contrato de R$ 260 mil até essa terça-feira. Os pedidos que ingressaram no primeiro dia de operação com a linha, no valor de R$ 43 milhões. Os pedidos chegaram a R$ 89 milhões.

Como o perfil de postulantes ao dinheiro é de MPEs para capital de giro, a agência está tendo de fazer cadastro e ter todas as confirmações. A instituição atua majoritariamente com crédito para investimento e médias e grandes empresas. Renata Freire, superintendente de Controladoria e Planejamento, diz que muitos candidatos não preenchem a documentação exigida e precisam complementar, adiando as liberações.

"Dos 60 processos que olhamos até ontem (terça), só 23 tinham toda a documentação", observa. A meta é chegar a 300 operações. Banrisul e Sicredi atuam diretamente com clientes que já tem relacionamento e rotina de operações, o que facilita.

O volume total contratado no Brasil é de R$ 17,2 bilhões em 21,3 mil contratos. São paulo lidera com R$ 4,5 bilhões liberados, seguido por Minas Gerais, com R$ 2,2 bilhões e Paraná, com R$ 1,5 bilhão. As instituições paranaenses somam 18 mil contratos, menos que o volume do Rio Grande do Sul.

Tramita no Congresso Nacional projeto para ampliar os recursos cobertos pelo Fundo Garantidor de Operações (FGO), que é gerido pelo Banco do Brasil. Os recursos cobrem até 80% da carteira total destinada ao programa pelas instituições, que devem usar crédito próprio.

Podem se habilitar ao crédito micro e pequenas empresas, com faturamento anual de até R$ 4,8 milhões. O parâmetro é a receita registrada em 2019. O prazo máximo de pagamento do financiamento é de 36 meses, com carência de oito meses para começar a pagar. Os juros correspondem à taxa básica Selic mais 1,25% ao ano sobre o valor concedido. Não pode ter demissões no período que surgiu o programa até dois meses da contratação.

Como funciona e quem pode buscar o Pronampe

Quem pode buscar o crédito

Microempresa com receita bruta em 2019 até R$ 360 mil

Pequena empresa com receita bruta em 2019 de mais de R$ 360 mil até R$ 4,8 milhões

Não pode ter demitido ou demitir após 19 de maio de 2020 e 60 dias após contratar os recursos

Qual é o valor máximo que pode contratar

A empresa pode solicitar até 30% da receita bruta anual em 2019

Empresa com até um ano de atividade: limite de até 50% do capital social ou 30% do faturamento médio mensal

Custo do dinheiro pedido

Taxa de juros máxima igual à taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) mais 1,25% sobre o valor concedido

Prazo para pagar o empréstimo

36 meses, com oito meses de carência para pagar a primeira parcela (a carência está includia no período total de quitação)

Garantias (são duas possibilidades)

Garantia pessoal: empresas com mais de um ano deve ser igual ao valor contratado mais encargos. Empresas com menos de um ano, a garantia pessoal pode chegar a 150%.

Fundo Garantidor do Pronampe: criado pelo governo para cobrir risco do uso de recursos próprios dos bancos. Cobre até 100% do valor de cada empréstimo (limite global de 85% da carteira à qual a linha de crédito estiver vinculada no banco credenciado)

Uso do Fundo Garantidor

Recursos devem cobrir 80% do valor emprestado a microempresas e 20% para pequenas empresas (este detalhe gera preocupação, pois deixaria de fora muitos pleitos de pequenos empresário)

Prazo para fazer operações

Bancos podem fazer contratações até 19 de agosto de 2020, podendo ter prorrogação por mais três meses

Fonte: Site do Banco do Brasil