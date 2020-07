Gilberto Petry assume novo mandato na presidência da Fiergs

O presidente da Federação das Indústrias do Estado (Fiergs), Gilberto Petry, destacou em seu discurso durante a cerimônia de posse para o segundo mandato como presidente da entidade, que o setor industrial gaúcho é defensor do equilíbrio entre o isolamento social e uma dinâmica estável das atividades econômicas durante a crise de Covid-19. Petry aproveitou o momento para criticar o “abre e fecha” das empresas no Estado, que acaba provocando imprevisibilidade e desorganização do seu sistema produtivo.

“Caso o isolamento perdure por mais tempo, ao final da crise vamos apenas recolher os fragmentos de empresas e de empregos, em meio a um formidável colapso econômico com brutal redução da receita fiscal”, observou Petry, no evento de posse para a gestão 2020-2022 realizado nesta segunda-feira no Teatro do Sesi, que marcou também a instalação da diretoria do Centro das Indústrias do Estado (Ciergs). Juntas, Fiergs e Ciergs representam 110 sindicatos e indústrias gaúchas.

Para Petry, o estímulo que se apresenta em meio à situação é o avanço das matérias estruturais do Brasil, como o novo marco legal do saneamento, aprovado pelo Congresso Nacional, e um modelo de Reforma Tributária estadual simplificado e reorganizador da carga de impostos. “Essa reforma será um passo decisivo na reativação do mercado interno brasileiro depois da pandemia, devendo evitar a criação de novos impostos, já que a nossa carga tributária se situa em patamar astronômico”, pontuou”. Ele reforçou, ainda, a importância de dois temas no debate nacional: a Reforma Administrativa e a Reforma Política.

No final da cerimônia, o governador Eduardo Leite, através de uma mensagem de vídeo, cumprimentou o presidente e suas novas diretorias, destacando a importância econômica e social da Fiergs e da indústria. “Um segmento cuja atuação é um dos maiores orgulhos do nosso Estado. Resultado da engenhosidade e do espírito empreendedor, tem enorme representação no PIB e nas exportações, além de gerar dezenas de milhares de empregos e de contribuir decisivamente para a evolução tecnológica”, disse.

Na ocasião, Petry ainda destacou as ações realizadas pelo grupo Fiergs, desde o início da pandemia, no combate ao novo coronavírus. Dentre elas, estão a disponibilização de programas de testagem rápida do Covid-19 às indústrias, a doação de álcool em gel e máscaras de proteção e a recuperação de respiradores hospitalares, iniciativa feita em parceria com a General Motors.