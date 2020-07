Deputados e senadores discutem reforma tributária nesta terça-feira

Depois de desencontros sobre a retomada do debate da reforma tributária, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou nesta segunda-feira (20), que a discussão do tema será feita em conjunto com os senadores. Maia informou que se reuniu com Davi Alcolumbre (DEM-AP), presidente do Senado, e que nesta terça-feira (21) está prevista reunião para analisar a proposta do governo sobre as mudanças no sistema tributário.