Fim do Difal impacta arrecadação gaúcha em R$ 413 milhões

Entre as ações contidas na proposta de reforma tributária apresentada pelo governo do Rio Grande do Sul há um desejo muito antigo das entidades empresariais e de lojistas: a extinção do Diferencial de Alíquotas (Difal), o chamado Imposto de Fronteira, que ocorreria a partir de 2022. A redução na arrecadação com o término desse tributo seria na ordem de R$ 413 milhões ao ano, segundo a Receita Estadual, mas a queda seria contrabalançada com ganhos em outras áreas.

O subsecretário da Receita Estadual, Ricardo Neves Pereira, explica que o objetivo do Imposto de Fronteira é equalizar a carga tributária dos produtos que vêm de fora do Estado com os que são comercializados dentro do Rio Grande do Sul. Ele detalha que, quando uma empresa gaúcha compra um produto de um atacado paulista, por exemplo, a mercadoria vem com uma alíquota interestadual de 12% de ICMS. Como a alíquota interna do Rio Grande do Sul é hoje de 18%, a companhia precisa arcar com a diferença de 6%.

O dirigente ressalta que com a reforma tributária o governo do Estado busca passar a alíquota efetiva nas compras internas de 18% para 12%, o que permite as condições para acabar com o Difal. Pereira argumenta que a meta é criar um ambiente favorável para as micro e pequenas empresas, um cenário de competitividade. Apesar do impacto na arrecadação que será causado com o fim do imposto, o dirigente afirma que o conjunto de medidas previsto pela reforma mitigará a situação, o que ele chama de "compensações cruzadas", como revisões de isenções fiscais e de bases de cálculos. Pereira reforça que esse é um pleito histórico, que beneficiará especialmente as micro e pequenas companhias e o comércio em geral. "Ao fim e ao cabo queremos estimular a atividade econômica do Rio Grande do Sul", enfatiza.

O Imposto de Fronteira é um tema bem conhecido do deputado estadual Frederico Antunes (PP), que foi autor de uma lei que previa o fim do tributo e que chegou a ser promulgada em 2014 na Assembleia Legislativa, mas que nunca foi colocada efetivamente em prática. O parlamentar recorda que houve na época e nos anos seguintes resistência do governo do Estado devido ao receio da perda de arrecadação. Ele comenta que a proposta da reforma tributária apresentada agora contemplará um desejo muito antigo do segmento do varejo, em linha com o que propôs no passado. Conforme o deputado, a ação aumenta a competividade das empresas e a mudança com a reforma não significaria a perda de arrecadação devido à equalização com o realinhamento de impostos.

Já o professor de Economia da Pucrs Adalmir Marquetti afirma que existe a necessidade de simplificar a estrutura tributária no Brasil e o fim do Imposto de Fronteira no Rio Grande do Sul está alinhado com esse objetivo. Ele recorda que cada estado possui sua própria política de ICMS, o que dá espaço para várias distorções. Além disso, essa situação possibilita um cenário adequado para a propagação de uma guerra fiscal no País. "Seria importante a unificação da política de ICMS em todo o Brasil", sustenta Marquetti.

Entidades aprovam fim do Imposto de Fronteira, mas criticam mudanças no Simples

Oscar Frank é cauteloso ao comentar sobre vantagens da alteração

