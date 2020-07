BRDE aprova R$1 bilhão com BNDES para financiar projetos de setores da Região Sul

O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) aprovou junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) um limite de crédito de R$1 bilhão para financiar projetos de investimento em diferentes setores nos três estados da Região Sul. O valor será disponibilizado para as operações do segundo semestre de 2020 e é 45% maior do que o destinado no semestre anterior.

Segundo a instituição, a aprovação do limite chega em um momento em que as instituições integrantes do Sistema Nacional de Fomento (SNF) têm buscado alternativas e soluções de crédito para reduzir os impactos sociais e as perdas econômicas causadas pela pandemia da Covid-19. “O limite de crédito foi aprovado em um momento crucial, já que muitos segmentos têm sido bastante afetados pela pandemia, e serão beneficiados por meio do Programa Recupera Sul", afirma o presidente do BRDE, Luiz Corrêa Noronha. Também haverá uma destinação importante ao agronegócio, em especial nos investimentos do novo Plano-Safra.

O banco exerce historicamente um papel relevante na descentralização do acesso aos recursos aos produtores rurais, empresas e setor público, e o novo limite de crédito será fundamental para a continuidade dessa política de crédito voltada ao setor agropecuário, às micro, pequenas e médias empresas e no enfrentamento da crise.