Oktoberfest de Santa Cruz do Sul é adiada para 2021

A 36ª Oktoberfest e Feirasul de Santa Cruz do Sul, programadas para ocorrer de 7 a 18 de outubro deste ano, foi adiada para 2021 devido à pandemia de coronavírus. O evento é a maior festa alemã do Rio Grande do Sul e atrai a cada ano milhares de visitantes a Santa Cruz do Sul.

O adiamento foi confirmado na tarde desta quinta-feira (16) pela Associação de Entidades Empresariais de Santa Cruz do Sul (Assemp), parceira do município na realização dos principais eventos locais. “Infelizmente, num ano tão complexo e desafiador, não teremos a Oktoberfest da forma tradicional como estamos acostumados. A Festa da Alegria, no Parque da Oktoberfest, fica para 2021”, destacou o presidente em exercício da Assemp, Eduardo Kroth.

Com a confirmação do cancelamento, a Assemp já solicitou a prorrogação do projeto cultural aprovado junto ao Ministério da Cidadania (LIC Federal) para 2021. Já a escolha das soberanas, marcada inicialmente para 23 de agosto, também fica para o ano que vem. O tema da festa vai permanecer o mesmo: Família, Comunidade e Educação. “A família é o nosso porto seguro. A Comunidade é o conjunto de pessoas que habitam num determinado espaço e se sentem responsáveis pelo bem-estar de todos. A Educação fez e faz das pessoas cidadãos de bem. Este é o grande legado de nossos antepassados e que vamos continuar honrando, com nossa linda história e a nossa herança cultural”, enfatiza o professor Nestor Raschen, integrante da Coordenação Executiva.

Sem a festa da maneira convencional, a Assemp já trabalha na organização da edição especial da Festa da Alegria, que deverá reunir as principais atrações do evento, com transmissões diárias, via Internet. “Queremos envolver as bandas e grupos de danças locais e levar um pouco da alegria da festa para dentro das casas. Tudo dentro das regras de distanciamento e com os cuidados necessários”, adianta Kroth. O projeto, que já foi apresentado para empresas patrocinadoras, teve uma boa aceitação. “Nossa expectativa é aprovar toda a programação via projetos culturais e movimentar a economia do município, com a contratação de profissionais locais”, completa.

Construarte e Multifeira

A Assemp também confirmou o cancelamento da Construarte e Multifeira, que ocorreriam em agosto. Os eventos, que inicialmente estavam agendados para 14 a 17 de maio e foram transferidos para 13 a 16 de agosto, também ficam para 2021. “As empresas expositoras que já haviam confirmado participação nestes eventos, podem entrar em contato com a Assemp, pelo fone (51) 3715-6844, para agendamento de horário para negociação”, completa Kroth.