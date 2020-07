Após sequência de altas, inflação de Porto Alegre volta a recuar, aponta FGV

Na contramão da maioria das capitais pesquisadas pela Fundação Getulio Vargas (FGV), a inflação de Porto Alegre recuou na segunda apuração de julho, passando de uma taxa de 0,58% para 0,47%. A apuração faz parte do Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S), medido semanalmente pela FGV. No geral, o indicador demonstrou alta de 0,06 ponto percentual na comparação com o levantamento imediatamente anterior.