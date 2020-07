Movelsul Brasil é transferida para 2022 em Bento Gonçalves

Após ser remarcada de março para o período de 14 a 17 de setembro, a 22ª edição da Movelsul Brasil foi transferida para 2022. A decisão foi anunciada nesta quinta (16) pela diretoria do Sindicato das Indústrias de Móveis Bento Gonçalves, organizador da feira, considerada a maior de móveis e complementos da América Latina voltada para lojistas e importadores.

Em nota oficial assinada pelo presidente Vinicius Benini, a entidade informa ter pautado a decisão pelo bem-estar de todos os públicos envolvidos no evento. Também considerou que o ambiente atual mostra-se desfavorável à feira em setembro e que as determinações previstas nos protocolos governamentais poderiam inviabilizar novamente a realização do evento em suas vésperas. Ainda pondera que a situação atual é atípica e imprevista. “Entendemos as expectativas de nossos diferentes públicos, mas devemos salientar que o momento é de colaboração, estreitamento das parcerias e solidariedade. Devemos ser sensíveis aos cenários municipal, estadual, nacional e internacional”, enfatiza a diretoria em comunicado.

Com 251 expositores, a Movelsul esperava público de 30 mil visitantes profissionais vindos de 30 países. Como a decisão de adiar a feira foi tomada dias antes do seu início, toda estrutura permaneceu montada no Parque de Eventos de Bento Gonçalves, com 30 mil m² de estandes construídos para expositores. A transferência para 2022 respeita o calendário de feiras setoriais realizadas em Bento Gonçalves, já que em maio de 2021 será realizada a Fimma Brasil.