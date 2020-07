Governo Leite quer devolver parte do ICMS a famílias que ganham até três salários mínimos

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

reforma tributária do Governo de Eduardo Leite elevação de IPVA imposto sobre doações O governo gaúcho vai criar um programa de renda, baseado em devolução do ICMS para quem ganha menos, de um a três salários mínimos. Este é um dos principais pilares da, que começa a ser conhecida e será enviada à Assembleia Legislativa. A meta é tributar mais o patrimônio, com, e revisar incentivos fiscais e criar condição de competitividade à atividade econômica gaúcha.

O governador Eduardo Leite disse a intenção é retirar incentivos de setores da produção, "transformando em gasto para famílias".

A devolução estimada pelo governo chegaria a R$ 500 milhões por ano. "O Estado vai injetar diretamente nas famílias de baixa renda poder de compra ao devolver o imposto", arrematou o governador.

O programa prevê que uma família com renda de até um salário mínimo terá devolução de até 40% do ICMS pago. Já quem recebe de um a dois salários mínimos teria de volta até 20% e quem ganha de dois a três salários mínimos, de 15%.

Para 2021 e 2022, a intenção é usar a base do cadastro único do Bolsa Família. Também deve ser usado o canal do programa Nota Fiscal Gaúcha para poder identificar quem paga e fazer a devolução. "A intenção é incentivar esta política à emissão de nota fiscal", observou o secretário da Fazenda, Marco Aurelio Cardoso.

O secretário definiu a proposta como "inovadora" e que o Rio Grande do Sul será um dos primeiros a fazer no Brasil. Cardoso também lembrou que a desoneração para quem ganha menos está embutida na proposta de reforma tributária nacional.