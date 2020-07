Governo Leite quer elevar IPVA de 3% para 3,5% no Rio Grande do Sul

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

reforma tributária do governo Eduardo Leite As primeiras medidas que vão compor acomeçam a ser conhecidas. O governo vai propor o aumento da alíquota do IPVA de 3% para 3,5%. O aumento vai atingir automóveis e camionetes, segundo a proposta completa e detalhada que está sendo apresentada, na manhã desta quinta-feira (16), a deputados.

Além disso, o governo quer mexer no tamanho dos descontos ligados apo programa Bom Motorista, que gera redução maior a quem não tem multas por um período.

Pela proposta, o desconto para quem está há três anos sem infrações,cairia de 15% para 5%. Já quem está há dois anos sem multas teria desconto de 3%, em vez dos atuais 10% de abatimento. Na faixa mais baixa de incentivo, quem está há apenas um ano sem infrações, teria desconto de 2% em vez de 5%.

Outra medida é acabar com a isenção do tributo a veículos com mais de 20 anos.

O pacote ainda contém elevação das alíquotas do Imposto sobre a Transmissão "Causa Mortis" e em Doação (ITCD), para mais perto do teto de 8%, que é a taxação máxima prevista em lei federal que estados podem praticar. A alíquota vai ficar mais salgada para quem tem patrimônio de maior valor e é progressiva.