Saldo entre custos de produção e preços de venda favorece produtores de soja e milho

Levantamento da Federação das Cooperativas Agropecuárias do Rio Grande do Sul (FecoAgro/RS) sobre os custos de custos de produção da soja e do milho para a safra 2020/2021 indica que a relação entre preços e os custos de produção será positivo, com um cenário macroeconômico para o plantio das culturas nas últimas safras.