Empresa planeja construir usina solar em Uruguaiana

Depois de se difundir amplamente no Rio Grande do Sul através do modelo de geração distribuída, no qual o próprio consumidor produz a sua energia, a fonte fotovoltaica começa a dar passos no caminho de empreendimentos de maior porte no Estado. A empresa SolarGrid pretende instalar uma usina solar em Uruguaiana e o processo de licenciamento está sendo avaliado pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam).

Essa é a primeira vez na história da Fepam que uma empresa solicita o licenciamento de energia solar. O motivo está relacionado ao tamanho da obra, pois o complexo deve ocupar uma área de cerca de 12 hectares. Até então, os projetos tinham características de pequeno porte, sem necessidade de autorização pela fundação. A potência a ser gerada pela usina em Uruguaiana é de até 5 MW (o que representa cerca de 0,1% da demanda média de energia do Rio Grande do Sul).

O diretor do Departamento de Energia da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), Eberson Silveira, destaca que as microrregiões da Campanha, como é o caso de Uruguaiana, apresentam mais potencial fotovoltaico no Estado, pois têm as maiores incidências de radiação do sol e amplos terrenos aptos para a instalação de painéis solares.