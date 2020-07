Mudam regras de comércio para a bandeira vermelha

O governo do Estado anunciou, nesta segunda-feira (13), uma mudança no protocolo da bandeira vermelha para o funcionamento de todos os segmentos do comércio varejista não essencial. Agora, passa a ser autorizado os formatos pegue e leve (take away), tele-entrega e o drive-thru, além do e-commerce que já estava permitido, com a disponibilidade de 25% dos funcionários para manter as operações

"Diante da situação que temos observado com um início de estabilização das internações e pelo aumento de regiões em vermelha, vemos como uma maneira de preservar economia sem aumentar muito o risco à população", disse o governador Eduardo Leite.

A medida atende pedidos de entidades do varejo e líderes empresariais e regionais. No dia 18 de junho, a Federação do Comércio de Bens e de Serviços do Rio Grande do Sul (Fecomércio-RS) havia encaminhado pedido para a liberação destas três modalidades, a fim de evitar a total paralisação das atividades de milhares de empresas gaúchas durante a pandemia.

Segundo a Fecomércio-RS, desde o anúncio do plano de distanciamento controlado, em maio, a entidade vem alertando ao governo do Estado que o fechamento do comércio não essencial a partir da bandeira vermelha traria graves prejuízos à economia e ameaçaria milhares de empregos. De acordo com o presidente da Fecomércio-RS, Luiz Carlos Bohn, a entidade seguirá a fazer sugestões e solicitações para que as políticas de controle à pandemia não prejudiquem ainda mais o setor, que tem adotado todas as medidas de distanciamento e de higiene indicadas pelas autoridades em saúde a fim de preservar a saúde da população.

Para o presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas (FCDL-RS), Vitor Augusto Koch, os governantes precisam dialogar com as entidades empresariais e com os empresários. "O momento exige ações planejadas e rápidas no sentido de evitar o colapso. Precisamos encontrar alternativas para não seguir vendo empresas impedidas de exercer suas atividades e negócios quebrando", destacou.

Koch afirmou que, além dos lojistas respeitarem os protocolos de saúde determinados pelas autoridades, é preciso avançar significativamente na questão da infraestrutura de atendimento hospitalar em todo o Rio Grande do Sul.