Governo Leite: Proposta de reforma tributária prevê duas alíquotas de ICMS e revisão de incentivos fiscais

A proposta de reforma tributária do Governo de Eduardo Leite para os setores econômicos e consumidores do Rio Grande do Sul prevê duas alíquotas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e revisão de incentivos fiscais, segundo uma fonte da Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz). O pacote deve ser apresentado nesta terça-feira (14) por Leite.

O governador já havia falado, em meio ao episódio da desistência da gigante de e-commerce Mercado Livre de instalar um centro de distribuição no Estado, que iria "acelerar" o envio da pauta à Assembleia Legislativa. Em junho, a empresa comunicou que estava desistindo, mas não chegou a apresentar os motivos. Santa Catarina acabou surgindo como opção, que estaria conversando com a Mercado Livre, mas não se divulgou quais seriam os fatores e se teve a ver com a questão tributária.

A intenção, dentro da tramitação da reforma, é apresentar os itens que estão sendo fechados pela Fazenda para análise da sociedade, disse o titular da pasta, Marco Aurelio Cardoso, em entrevista ao Jornal do Comércio em fim de junho.

A redução para duas alíquotas do ICMS deve atingir um emaranhado de cobranças que vinham sendo reduzidas para atender a demandas setoriais, que buscam compensar diferenças de competitividade com outras unidades da federação. O governo gaúcho abre mão de parte do que receberia da fração do recolhimento que cabe ao Estado, no trânsito de mercadorias. A fatia que é interestadual não pode ser alterada.

entrevista especial da Editoria de Política O secretário estadual de Planejamento, Governança e Gestão, Claudio Gastal, disse, na, que o Estado quer ter a estrutura mais moderna do País e disse que, em 20 a 30 dias, o texto deve estar em discussão na Assembleia.

Já a seção dos incentivos fiscais deve sofrer mudanças. O governo já vinha fazendo estudos para avaliar impactos e como é o alcance e o que representa no caixa do Tesouro Estadual.

"Mudamos a governança, entregamos ao Tribunal de Contas do Estado (TCE) toda a lista de incentivos, a lei orçamentara traz os valores e avaliação de impactos", listou o secretário. "Os incentivos farão parte do debate da reforma."

Segundo o secretário diz que a reforma pretende fazer uma modernização no sistema do ICMS. "Vai ser a antecipação em nível local de questões que virão na reforma nacional. Ela (proposta gaúcha) conversa, mas não depende uma da outra", explica Cardoso.

"Vai ser mais uma reforma estruturante", define o titular da pasta, pois as mudanças olham o conjunto geral. Também lembra que a pauta segue o que já foi feito em outras áreas como a da previdência e de privatizações e concessões. "A reforma procura uma tributação mais justa, mais eficiente, analisa imperfeições que prejudicam a competitividade", delineou Cardoso, como focos principais.