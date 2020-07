Melnick Even avalia oferta pública de ações

Através de fato relevante direcionado ao mercado, a Even Construtora e Incorporadora informou que estuda a realização de uma eventual oferta pública de distribuição de ações ordinárias de emissão da sua subsidiária gaúcha, a Melnick Even Desenvolvimento Imobiliário, que consolida as atividades de construção e incorporação de empreendimentos imobiliários do grupo na região Sul do Brasil. O documento é assinado pelo diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Even, José Carlos Wollenweber Filho, e detalha que estão sendo conduzidos trabalhos preparatórios, incluindo a simplificação da estrutura acionária da Melnick Even.

Entre as instituições financeiras que participarão da análise da viabilidade e determinação dos termos da eventual oferta estão o Banco BTG Pactual, Banco Itaú BBA, a XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários e Banco Safra. Com vistas a viabilizar a possível oferta, o Conselho de Administração da Even e da Melnick Even aprovaram o aumento do capital social da empresa gaúcha no montante total de aproximadamente R$ 43,1 milhões, mediante conferência pela Melnick Participações de bens. Em razão dessa iniciativa, a participação da Melnick Participações na Melnick Even Desenvolvimento Imobiliário, antes de 20%, passa a ser de 32% do capital social.

Foi acertado que, caso não seja realizada a oferta de ações até o dia 31 de dezembro de 2020, prorrogável por um período adicional de seis meses, a Even e a Melnick Participações deverão constituir uma nova sociedade na qual a Melnick Participações e a Even deterão 20% e 80% do seu capital social, respectivamente.

Ainda conforme o comunicado, a oferta de ações está sujeita, entre outros fatores, à obtenção das aprovações necessárias, às condições políticas e macroeconômica favoráveis, incluindo em relação à volatilidade do mercado em decorrência da pandemia do Covid-19 e ao interesse de investidores nacionais e estrangeiros. O anúncio ainda reforça que o planejamento se insere em um contexto de reforço para ampliar o desenvolvimento das atividades da Melnick Even na região do Rio Grande do Sul.