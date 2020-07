Pronampe: Banrisul, Badesul e Sicredi vão operar crédito para MPEs

Empreendedores vêm tendo dificuldade de acessar o dinheiro Três instituições financeiras gaúchas vão começar a operar a linha de crédito do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe), exclusiva para micro e pequenas empresas (MPEs) que sofrem com a pandemia. Os maiores atrativos são juro mais baixo e o Fundo Garantidor de Operações (FGO), que cobre riscos de inadimplência.por que apenas Caixa e Banco do Brasil (BB) operam até agora no Rio Grande do Sul.

Banrisul, Badesul (agência estadual de fomento) e cooperativa Sicredi (banco cooperativo) têm datas para começar a contratar. O Banrisul informou neste domingo (12) que abre nesta segunda-feira (13) a captação de pedidos. O Badesul será na quarta-feira (15), mas o superintendente comercial da agência estadual, César Cardozo, adiantou que é bem possível que a operação possa estrear nesta segunda-feira ou terça-feira (14).

BB e Caixa lideram e já suplementaram teto do FGO na semana passada O Sicredi finaliza a conexão com o sistema do BB, que é o gestor da linha, e deve abrir esta semana ou até dia 20. O Rio Grande do Sul está na quarta posição no Brasil em operações e valores do Pronampe, com 7,3 mil contratos e R$ 508,4 milhões, até quinta-feira (9). São Paulo, Minas Gerais e Paraná estão em primeiro, segundo e terceiro lugares, respectivamente. No País, já foram emprestados R$ 6,5 bilhões em quase 90 mil contratos com MPEs.

No Banrisul, o canal de pedidos será a agência onde a MPE tem conta. A superintendente de Crédito do banco estadual, Denise Coelho, espera grande procura e que o relacionamento que potenciais candidatos já têm com a instituição ajude na agilização da linha.

Denise observa que o Pronampe vem com condições muito vantajosas, como o fundo garantidor e juros da Selic mais 1,25% ao ano. Mas a exigência para tomadores é não ter demissões entre 19 de maio e 60 dias após acessar os recursos. Quem demitiu poderá recompor. O requisito de manter o quadro de pessoal está na lei e busca preservar empregos.

A superintendente lembra que, até agora, o banco já repactuou R$ 600 milhões de financiamentos em outras modalidades de ações desde o começo da crise sanitária, alongando prazos, que desde junho passaram a seis meses.

César Cardozo adianta que a meta do Badesul é emprestar até R$ 30 milhões. As empresas poderão fazer cadastro e enviar documentos para se habilitar por meio do site da instituição. "Isso é necessário pela alta demanda e por exigir velocidade na apreciação", explica o superintendente. A agência se estruturou internamente para conseguir dar conta do fluxo, garante Cardozo.

Para repassar o crédito, o Badesul definiu algumas regras, como a empresa estar ativa antes de 1º de janeiro de 2019. Pelo Pronampe geral, mesmo operações abertas no ano passado e até com menos de um ano podem pleitear o dinheiro. "Atuamos com empresas já estabelecidas, é um critério nosso", diz Cardozo.

Mas duas novidades que a instituição vai adotar: não vai limitar a concessão pelo FGO a 20% para pequenas e 80% para microempresas, que vem sendo alvo de queixas em relação a outros bancos. A proporção prejudica pequenos, já que o volume pedido será sempre maior que o de microempreendedores. "Vamos abrir para que todos se cadastrem e esperamos atingir toda a demanda", projeta o superintendente.

Outro detalhe é que a agência vai cobrir 100% do risco da linha, além dos 80% que o fundo garantidor contempla. A decisão foi do conselho da instituição. Isso significa que os 20% que não serão garantidos pelo Tesouro Federal, o Badesul vai cobrir com fonte própria caso o tomador não pague o financiamento. "É hora de fazer isso como instituição pública, vamos assumir o risco e dar resposta à sociedade", explica.

Pelo menos 500 pedidos já foram previamente levantados. A agência reorganizou a estrutura para conseguir atender ao fluxo, que se espera que seja grande. A meta é conseguir assinar a liberação, entre o ingresso do pedido via site e a aprovação, em sete a oito dias, adianta Cardozo.

Para o Badesul, o ingresso na modalidade será um marco. O banco de fomento tem como forte linhas para investimento que costumam atender médias e grandes empresas.O capital de giro, característica do Pronampe, é concedido para complementar a execução de projetos em desenvolvimento.

O superintendente diz que a instituição enxerga na demanda que virá potenciais futuros clientes. "Quando passar a crise e estes empreendedores pensarem em investir, estarão mais perto do Badesul", aposta Cardozo.

O ingresso das três instituições gaúchas vai ser um alento a clientes que estavam aguardando a chance de pedir o recurso. Para quem tem conta e um histórico com BB e Caixa, uma queixa é dificuldade de obter o recurso devido a regras do programa. O gerente interino Inovação e Serviços Financeiros do Sebrae-RS, Augusto Martinenco, comemora a ampliação a mais operadores. "As empresas precisam para manter a estrutura agora", reforça Martinenco.

Quais MPEs podem acessar o Pronampe