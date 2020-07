Gramado muda eventos e festival de cinema terá formato on-line

Gramado está se programando para fortalecer o turismo, com ações que incluem a realização do Festival de Cinema e o Natal Luz ainda no segundo semestre de 2020. Após pesquisa junto à rede hoteleira local, e um planejamento de medidas de segurança - que vão desde a medição da temperatura no pórtico da cidade até a disponibilização de tecnologia que rastreia casos de Covid-19 nas proximidades - a prefeitura prepara o calendário de grandes eventos, que incluem também o Festival de Cultura e Gastronomia de Gramado.

Previsto para ocorrer em setembro, o Festival de Cinema terá novo formato, com praticamente todos os eventos ocorrendo de forma on-line, detalha o presidente da Gramadotur, Rafael Carniel de Almeida. "Ainda há uma discussão sobre a cerimônia de premiação ocorrer in loco, sem a presença do público", pondera. Atualmente, segundo o dirigente da autarquia de turismo e cultura, a ocupação hoteleira da cidade está em torno de 20% aos finais de semana. "Aos poucos, as pessoas estão voltando a nos visitar", avalia. Segundo o gestor, a prefeitura da cidade serrana tem uma linha de comunicação que delimita a chegada de visitantes. "Queremos turistas, mas não de qualquer jeito. Aqueles dispostos a utilizar máscaras e cumprir os protocolos são convidadas a passear na cidade no final de semana - já quem não está disposto a tomar estas medidas de segurança pode ficar em suas casas por enquanto, pois queremos um turismo responsável."

Classificado atualmente com bandeira laranja - após revisão do governo do Estado - o principal destino turístico do Rio Grande do Sul conta com 19 leitos de UTI, 31 leitos com respirador e seis respiradores extras para pacientes portadores do novo coronavírus. Nesta quinta-feira, a cidade registrou 88 testagens positivas, sendo que 57 pacientes estão recuperados e outros 26 moradores em isolamento domiciliar. "Estamos com uma boa estrutura para receber os turistas, e investindo nas barreiras sanitárias para o visitante regional".

Com todas as precauções tomadas, a prefeitura agora se lança nos projetos de realização do Festival de Cultura e Gastronomia de Gramado, onde o grupo de restaurantes que desenvolvem pratos para serem apreciados pelo público trabalharão de forma descentralizada. "Antes da pandemia, a degustação ocorria em um mesmo local, mas agora será na sede de cada estabelecimento." Outra adaptação será realizada no evento Natal Luz, que terá um prazo prolongado, se estendendo para 101 dias de espetáculos. "A ideia é evitar aglomeração de público", explica Almeida. Também este evento ocorrerá de forma presencial, mas com medidas de distanciamento e capacidade limitada. De acordo com o presidente da Gramadotur, a estimativa é alcançar 70% do público do ano passado (quando mais de 2 milhões de pessoas visitaram a cidade de outubro a janeiro).