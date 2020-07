RR Shoes, detentora da marca Via Uno, entra em recuperação judicial

A RR Shoes entrou com pedido de recuperação judicial, na noite de segunda-feira (6), no Foro da Comarca de Santo Antônio da Patrulha, no interior do Estado. Segundo a proprietária da marca Via Uno, a iniciativa foi motivada pelos impactos decorrentes da crise gerada pela pandemia, totalizando um passivo de R$ 40,4 milhões para a empresa.

De acordo com o CEO Ramon Rabelo, a RR Shoes segue confiante na recuperação. “Vínhamos com um ótimo desempenho até surgir a pandemia, que afetou em cheio o nosso segmento. Mas seguiremos a operação com normalidade e com a convicção de que vamos superar esse obstáculo”, avalia Rabelo.

535 deles em maio Desde março, a RR Shoes já havia suspendido as atividades na unidade produtiva de Teutônia e reajustado o quadro de colaboradores nas unidades de Santo Antônio da Patrulha e Caraá. Em torno de 800 funcionários já foram demitidos este ano -. Agora, a companhia mantém uma equipe de 379 colaboradores, que se dividem entre duas unidades produtivas.

Para a Cheetah Consultoria, que auxilia a empresa no processo de recuperação, os números mostram que a retomada é factível. “Estamos propondo essa medida legal para possibilitar a recuperação operacional e financeira da companhia, especialmente no momento em que a indústria calçadista é um dos setores mais afetados pela pandemia”, aponta o sócio Luciano Hillesheim.

Pesquisa desenvolvida pela Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados) revela o tamanho do prejuízo imposto ao setor calçadista. Em maio, o País embarcou 2,7 milhões de pares, gerando R$ 23,9 milhões – o que representa uma diminuição de 64,7% em volume e 66% em receita.