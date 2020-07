O atleta Almir Júnior, vice-campeão mundial do salto triplo, segue treinando na equipe de atletismo da Sogipa com vistas aos Jogos Olímpicos de Tóquio 2021. Sua intenção era ir treinar na Europa, acompanhado por seu técnico, José Haroldo Loureiro Gomes, a convite do Comitê Olímpico Brasileiro (COB). Como os países europeus não estão permitindo a entrada de brasileiros, a viagem foi suspensa. Almir Júnior e o jogador de vôlei Renan Fernando estiveram no Wills Bar, antes da bandeira vermelha.