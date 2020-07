Movimento Pacto Alegre busca alternativas para amenizar crise causada pela pandemia

o Pacto Alegre Dois novos portais, o + Pra Ti e o Supera, estão entre os reforços das ações do movimento Pacto Alegre no enfrentamento dos impactos econômico e sociais da pandemia - assim como acelerar startups da área da saúde. Destinado a encontrar soluções inovadoras, mais modernas e eficientes para a economia da capital gaúcha,se volta agora mais diretamente ao novo atual cenário criado pelo coronavírus.

O grupo, que reúne universidades, empresas e poder público realizou na manhã desta terça-feira (7) uma live com mais de cem pessoas, incluindo o espanhol Josep Piqué, consultor catalão do Pacto Alegre, e que tem como credencial a formulação do projeto no distrito 22@, em Barcelona, na Espanha. O movimento criado em 2018 agora se direciona a pensar ações focadas no novo cenário imposto pela pandemia e também a avaliar o pós-pandemia.

Lançado recentemente dentro do Pacto Alegre, o portal Supera (https://pactoalegre.poa.br/supera/), por exemplo, é voltado a micro e pequenas empresas e tem apoio de diferentes entidades para intermediar ajuda, buscar apoio e parcerias em soluções emergenciais neste período restrições as operações de indústrias, comércio e serviços. Já o portal + Pra Ti, que entra em operação em agosto, tem foco na qualificação para áreas de tecnologia e na divulgação de oportunidades de trabalho na área.

O encontro virtual desta manhã também apresentou com a tecnologia foi e ainda será usada no combate ao coronavírus, como drones para desinfecção de espaços públicos, monitoramente virtual da circulação de pessoas na cidade e por meio de startups na área de saúde. Ferramentas serão ainda mais importantes a partir de agora, destacou o prefeito Nelson Marchezan Júnior, na busca de soluções imediatas, mas também de médio e longo prazo.

“A telemedicina, que sempre foi uma pauta nossa, mas para a qual havia obstáculos na utilização, por interesses corporativos, veio para ficar. Hoje, até pelo 0800 as pessoas com menos recursos têm sido atendidas. E não acredito que essa conquista terá retrocesso no pós-pandemia”, ponderou Marchezan.

O prefeito anunciou que alguns novos grupos temáticos de trabalho, reunindo empresários e entidades empresariais, devem começar a discutir, pensar e preparar Porto Alegre olhando para as mudanças geradas pela pandemia ou estimuladas por ela. E fez uma crítica direta a lideranças e empresários que têm criticado publicamente o isolamento social definido para a Capital nesta semana.

“A mesma representação feita por presidentes de empresas e de entidades empresarias para fazer suas críticas na imprensa, que tragam esse protagonismo para cá e façam no Pacto Alegre contribuições tão efusivas como o fazem em outros fóruns mais públicos”, provocou Marchezan.

Piqué destacou que é preciso se adaptar ao movimento de fechamento e abertura dos negócios, já que os repiques do avanço do coronavírus ainda são uma constante_ como ocorrem atualmente na Espanha. E recomendou começar que empresários e gestores desde já passem a pensar melhor em como aproveitar o espaço conquistado pela vida digital de forma mais perene e útil.

“A pandemia serviu para nos mostrar que a vida digital é mais seguro do que a presencial em muitas situações. Agora, o desafio e entender e fomentar ações para que toda essa experiência possa reduzir os danos do desemprego e na vida dos negócios, com novas formas de trabalho”, avaliou Piqué.

Executivo defende necessidade de mais ações práticas

Marcus Coester, CEO da Aeromóvel Brasil, sugere ampliar rodadas de negócios virtuais

