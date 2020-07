Bar Ocidente oferece serviço próprio de tele-entrega com cuidados ao meio ambiente

Sem previsão de reabertura das casas noturnas em Porto Alegre, o Bar Ocidente, tradicional ponto da boêmia no bairro Bom Fim, buscou uma alternativa que tem sido a solução para muitas empresas do meio gastronômico neste período de pandemia: o serviço de tele-entrega. Há mais de um mês operando com delivery, através dos aplicativos iFood e Rappi, o bar resolveu colocar mais da sua identidade no modelo. A partir desta terça-feira (7), um ciclista contratado vai fazer a entrega do almoço ao clientes, a fim de evitar danos ao meio ambiente e valorizar o serviço prestado pelo trabalhador.

Através da página do Facebook Filha do proprietário do Ocidente e única atendente no balcão do momento, Julia Barth, 38 anos, acredita que o delivery deve ser "totalmente" dos entregadores. "Nos apps, (os entregadores) precisam rodar muito para ganhar pouco, e estarão correndo risco. É um trabalho que precisamos pagar bem". Para evitar distâncias longas, moradores dos bairros Moinhos de Vento, Rio Branco, Santana, Menino Deus, Bom Fim, Santa Cecília e Cidade Baixa serão os atendidos pelo ciclista., o bar detalha as zonas que estarão aptas a receber o serviço, que prioriza as áreas mais planas da cidade. Algumas residências no Moinhos de Vento, por exemplo, não terão esse modelo ofertado.

A ideia de oferecer o modelo, segundo Julia, tem como objetivo ser mais ecologicamente correto, parte da visão do Ocidente. O bar, que não utiliza plástico no envio do almoço, quer evitar uma emissão de mais combustíveis fósseis. No entanto, o pedido ainda pode ser feito pelos apps.

Apesar da readaptação diante das dificuldades do período, o almoço é uma tradição "mais afetiva do que econômica", como ela define. O local chegou a sofrer invasões durante os dois meses em que esteve fechado. Houve redução no número de funcionários (atualmente, são três na cozinha e um na limpeza, além da família que toma conta do lugar) devido aos riscos de se locomoverem via transporte público e por estarem longe do bar. Mesmo assim, o irmão de Julia pega o carro de manhã para buscar os empregados que seguem em atividade.

O pedido com tamanho único custa R$ 25,00 e pode ser feito de terça a sábado, das 11h30min às 14h30min. Como destaque no cardápio, estão refeições e veganas e vegetarianas.