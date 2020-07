33ª edição da Oktoberfest de Igrejinha é adiada para 2021

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

Ficou para o ano que vem. A Associação de Amigos da Oktoberfest de Igrejinha (AMIFEST) anunciou nesta segunda-feira (6) que a 33ª edição da tradicional Oktoberfest de Igrejinha será realizada somente em 2021. Por conta da pandemia da novo coronavírus, a festa acontecerá de 15 a 24 de outubro do próximo ano.

"Não conhecemos e ainda não é possível prever a situação do coronavírus e o seu desenrolar, bem como não há segurança quanto à disponibilização de vacinas no país", explicou o presidente da AMIFEST, Tiago Itamar Petry. De acordo com a organização, o evento é operado quase que totalmente por trabalho voluntário e, por isso, também não é possível assegurar a presença de todos, nem garantir a segurança.

Além disso, também foi levada em conta a esperada diminuição da capacidade econômica dos visitantes e dos patrocinadores, que já sinalizavam com cancelamentos e reduções. A realização da festa ainda exige contratações antecipadas, como shows nacionais e infraestrutura, o que não está sendo possível diante da pandemia.