Cesta básica em Porto Alegre cai 1,20% em junho

A cesta básica de Porto Alegre registrou queda de 1,20% em junho em relação a maio, passando a custar R$ 512,40, informa o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). Por outro lado, dos 13 produtos pesquisados, três registraram queda e 10 tiveram aumento no último mês.

A queda foi puxada pelos produtos in natura tomate (-19,55%) e banana (-10,58%). O outro produto que também teve redução de valor foi o café (-0,17%). Já as maiores altas foram verificadas no feijão (10,34%), no açúcar (6,77%), na farinha de trigo (4,95%), no arroz (4,64%), no leite (3,70%) e no óleo de soja (3,03%). Também foi registrada alta de preços, na Capital gaúcha, na carne (1,78%), na batata (1,57%), na manteiga (0,65%) e no pão (0,55%).

No acumulado do ano, a cesta básica em Porto Alegre registra alta de 1,20%. Já em 12 meses, a elevação é de 2,81%.

Entre as 17 capitais pesquisadas pelo Dieese, Porto Alegre apresentou a quarta cesta básica mais cara, atrás de São Paulo (R$ 547,03), Florianópolis (R$ 516,97) e Rio de Janeiro (R$ 512,84). No total, 10 capitais apresentaram queda no valor da cesta e sete tiveram alta de preços. A maior redução foi no Rio de Janeiro (-8,23%, para R$ 512,84). Já Campo Grande registrou a elevação mais forte (4,32%, para R$ 475,01)

Com o valor registrado em junho, o percentual do salário mínimo líquido destinado para compra dos produtos da cesta ficou em 53,01%, e a jornada necessária para comprar a cesta básica seria de 107 horas e 52 minutos. De acordo com o Dieese, tendo em vista o valor da cesta básica, em junho o salário mínimo necessário deveria ser de R$ 4.595,60 ou 4,40 vezes o mínimo de R$ 1.045,00.