Associação do Mercado Público cobra 'critério claro' para fechamento anunciado por Marchezan

A primeira reação, em nova fase de combate aos efeitos da pandemia do novo coronavírus, segundo o prefeito Nelson Marchezan Júnior, foi da Associação do Comércio do Mercado Público Central (Ascomepc). O local, anunciou Marchezan,. A entidade ficou surpresa pela inclusão do complexo na lista de locais que fecharão e cobrou "critério claro" para a medida. Além disso, alega que as bancas atuam com atividade essencial.