Hostels se reinventam para enfrentar pandemia

Sobreviventes dos três primeiros meses da crise econômica gerada pela pandemia de Covid-19, os poucos hostels que restam de portas abertas na Capital precisaram adaptar o modelo de negócio. Muitas destas hospedagens passaram a alugar quartos individuais para mensalistas, a exemplo do Brick Hostel, localizado no bairro Rio Branco. "Vamos inclusive anunciar a moradia temporária no Airbnb", comenta o proprietário da hospedagem, João Araújo de Menezes Costa. "Seguimos sendo uma residência compartilhada, mas agora com quartos privativos. Temos uma estrutura de sete suítes e dois quartos sem banheiro", pondera.

Logo que foi anunciada a pandemia, e uma semana depois de adotar as medidas sanitárias recomendadas, na primeira quinzena de março, Costa percebeu que somente caprichar na higienização do ambiente não seria suficiente. "Em geral, nosso público era de estudantes de pós-graduação que vinham à cidade em intervalos de 15 dias. Por isso, logo que os eventos começaram a ser cancelados em massa, também fechamos as portas, em 18 de março."

Com a operação encerrada, a gestão do Brick Hostel reembolsou financeiramente ou concedeu crédito (para hospedagem futura) aos clientes que já haviam reservado diárias para o decorrer de 2020. Em paralelo, mesmo com a atividade parada, se manteve atendendo dois hóspedes estrangeiros (um alemão e um egípcio) até o início de abril. "Encerramos a operação porque percebemos que ficava muito oneroso manter o negócio aberto, uma vez que a taxa de ocupação em Porto Alegre com a presença do coronavírus caiu para 20%", recorda Costa. Antes de transformar (a princípio provisoriamente) o modelo de negócio em uma residência com cobrança de mensalidade, ele ainda tentou uma parceria com um hospital próximo do hostel, sugerindo hospedagem para parentes dos pacientes de fora da cidade.

"Como não tinha colapsado o sistema de saúde e ainda eram poucos os casos aqui no Sul, a ideia não vingou, e seguimos fechados", conta o empresário. Naquele período, ele ainda teve que lidar com negociações junto a fornecedores e demitir dois colaboradores. "Conseguimos baixar em torno de 60% do custo fixo da empresa, e tínhamos a expectativa de reabrir em outubro ou novembro de 2020, mas acredito que seguiremos no modelo atual (funcionando como uma espécie de república estudantil) por mais um tempo", sinaliza Costa. Ele emenda que a empresa ficou dois meses e meio sem nenhum faturamento. E ainda que a procura esteja ocorrendo, até agora o novo modelo captou somente dois mensalistas.

Segmento que cresceu e chegou contar com 400 leitos distribuídos em 17 operações na Capital, em 2015, as hospedagens compartilhadas têm enfrentado queda na demanda, desde a chegada do surto de Covid-19 no País. No início de 2020 o número de empresas do segmento já havia baixado para 13. "Talvez os hostels precisem se adaptar e passar a oferecer quartos com menos ocupação após a pandemia", avalia a ex-proprietária do Porto do Sol, Caroline Klein Silva. "Não acredito em extinção, até porque temos basicamente três tipos (de perfil de comportamento) de pessoas em relação à pandemia: os "nem aí", os ressabiados e os extremamente preocupados", avalia. "A população em geral está no meio termo, e por isso acredito que talvez com algumas mudanças se possa voltar ao trabalho gradualmente na pós-pandemia, e aos poucos voltar ao modelo que era", opina a empresária. Esposa do proprietário do Rock Hostel, Thiago Requia, Caroline comenta que no caso da empresa do marido, "possivelmente por questão de logística, seguirá apenas com os quartos individuais." A hospedagem, localizada no Centro de Porto Alegre, é outro exemplo de empresa que alterou o modelo de negócio, para seguir aberta no período de isolamento social. "No entanto, o movimento está muito baixo, e está sendo bem difícil manter e cobrir os custos - praticamente não está dando lucro", admite Caroline. "As pessoas que estão vindo são as que realmente precisam, e que procuram valores bem baixos na mensalidade. Estamos tendo pouco contato com os hóspedes, em geral tudo é feito de forma on-line." A ex-proprietária do Porto do Sol (pioneiro na capital gaúcha), destaca que vinha desde 2015 sofrendo consequências da crise econômica e fechou as portas do hostel dois anos antes da pandemia. Naquela época, a ocupação dos hostels era em torno de 42%, menor que a da hotelaria. Também o Casa Azul, famoso na Cidade Baixa, abandonou há dois anos a operação de hostel para funcionar apenas como bar. "Estamos operando dentro do limite de 50% de capacidade", informa o proprietário do Hostel Boutique, Paulo Marcos Martins Ramires. "Nosso foco tem sido mais a prestação de serviço para empresas, uma vez que a perspectiva de turismo ficou bem comprometida para este ano." De acordo com Ramires o movimento é uma tentativa de manter as operações funcionando. Depois de dois meses sem poder funcionar, tendo realizado três demissões, redução de jornada de trabalho da cozinheira, e trabalhando só com o restaurante, Ramires reabriu o Hostel Boutique há cerca de 45 dias. "Minha ocupação, que já foi de 50% caiu para 35%, e tenho também uma cota fixa para mensalistas". Dentre as adaptações feitas na operação, Ramires cita medidas de sanitização, distanciamento de dois metros entre as mesas do restaurante, muito álcool em gel disponível e aplicado na limpeza, incluindo maçanetas das portas e uso obrigatório de máscaras.

