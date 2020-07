Confirmado o cancelamento da Expointer 2020

Atualizada às 18h40min.

final do mês de setembro, Anteriormente prevista para ocorrer noa Expointer 2020 teve seu cancelamento confirmado em nota conjunta divulgada na tarde desta quinta-feira (2) pelas entidades promotoras do evento e a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural. No texto, os organizadores anunciaram a decisão de suspender o tradicional evento do agronegócio gaúcho em função da pandemia da Covid-19.

Na nota, os promotores destacam que "de comum acordo, decidiu-se pela cancelamento do histórico evento aberto ao público no Parque de de Exposições Assis Brasil na cidade de Esteio (RS), em função da pandemia causada pela Covid-19".

O texto, assinado pelo secretário da Agricultura, Covatti Filho, e pelo presidente da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul (Farsul), Gedeão Pereira, diz ainda que provas técnicas de associações de produtores e atividades de julgamento de animais serão consideradas, observando os protocolos de saúde pública, e sem a participação de público.

As entidades reforçam ainda que a decisão tomada "fundamenta-se em critérios de adequação às normas sanitárias, ao tempo em que reafirma-se a importância do evento agropecuário para a sociedade gaúcha".

Decisão considerou baixa adesão do público ao evento, aponta Covatti Filho

A decisão de cancelar definitivamente a Expointer foi unânime (em videoconferência realizada com todas as associações copromotoras da feira), diz o secretário estadual de Agricultura, Covatti Filho, e levou em conta o temor de que, mesmo prevista e organizada para outubro, o público poderia não comparecer em número que justificasse o evento.

“Os outros promotores da feira manifestaram o receio que vinha do Interior, do produtor rural. As entidades nos trouxeram essa preocupação e se decidiu que, não sendo possível uma feira grandiosa, era melhor cancelar. Mas haverá algumas ações direcionadas aos criadores de animais”, explica Covatti.

A data ainda está em discussão, mas será posterior ao período tradicional, entre final de agosto e início de setembro, explica o secretário. Os formatos e o que será permitido também começam a ser planejados a partir de agora.

Cancelamento não deverá impactar finanças municipais de Esteio

Em termos de arrecadação, a não realização do evento não traz um impacto significativo nas finanças do município de Esteio, já que a prefeitura também tem custos elevados com o reforço especialmente na prestação de serviços, como de limpeza, fiscalizações e controles de trânsito, explica o prefeito, Leonardo Pascoal. Ainda que haja uma perda para hotelaria, comércio e restaurantes, assegura Pascoal, as despesas geradas aos cofres públicos são elevadas.

“Claro que a feira traz um ganho, mas nada que irá comprometer as finanças municipais com a não realização, que decidida por unanimidade. Os ganhos das grandes vendas dentro do parque não ficam no município”, explica o prefeito.

De acordo com Pascoal, a própria comunidade estava temerosa com a realização da feira. Além disso, haveria o risco de todos - setor privado e público - investirem no evento e, próximo à data, o agravamento da pandemia levar ao cancelamento poucos dias antes.

“Não tínhamos alternativa. Não existem protocolos suficientes para um evento do porte da Expointer. É um grande investimento que corria o risco de as próprias pessoas não irem, de o produtor não aparecer, inclusive”, analisa Pascoal.

O presidente da Federação Brasileira dos Criadores de Animais de Raça (Febrac), Leonardo Lamachia, acrescenta que a área de animais, de qualquer forma, deverá realizar nas pistas do parque algumas competições de raça e até remates. A Febrac estuda agora em que formato deve organizar seus eventos em Esteio, em datas ainda a serem definidas, em algo como uma exposição de animais com ingresso apenas para participantes.

“A Expointer em si, pela sua grandeza e restrições de público, acabaria descaracterizada. A decisão de cancelar foi unânime entre todos os copromotores. Mas as associações de animais de ração poderão promover, no mesmo período, julgamentos e provas, sem público”, explica Lamachia.