Prefeitura lança edital de concessão do Parque Harmonia e do trecho 1 da Orla

A Prefeitura de Porto Alegre lança nesta sexta-feira (3), às 9h30, o edital de concessão do Parque Harmonia e do trecho 1 da Orla do Guaíba, entre a Usina do Gasômetro e a Rótulas das Cuias. O prefeito Nelson Marchezan Júnior vai conceder coletiva de imprensa para apresentação do projeto através de videoconferência, com transmissão ao vivo no Facebook da prefeitura.

O projeto prevê que o parceiro privado faça a administração e a manutenção dos dois espaços com a previsão de reformas e melhoramentos no Parque Harmonia. O contrato será de 35 anos.

O trecho 1 já foi revitalizado e hoje tem serviços de manutenção feitos pela empresa Uber, cujo contrato termina em 20 de agosto. A ideia é que a concessionária fique responsável pela administração, manutenção, reforma e melhoramento de uma área com 86 mil metros quadrados e 1,2 quilômetro de extensão. Já no Harmonia, estão previstas obras de infraestrutura. A cobrança de ingresso para acessar o parque está vetada. O vencedor poderá explorar locação de bares e restaurantes. Em dezembro, ao lançar o processo de consulta pública da concessão, a prefeitura esperava que quem assumir o Harmonia possa desenvolver maiores potenciais de atração turística associada à cultura regionalista.

No final de 2019, o investimento na concessão era estimado em R$ 59 milhões, com custo operacional anual de R$ 8 milhões nos dois espaços. A receita esperada era de R$ 19 milhões, sendo R$ 15 milhões no parque e R$ 4 milhões na orla.

Também participam da live desta sexta-feira o diretor-presidente do Instituto Semeia, Fernando Pieroni, e a representante do Escritório das Nações Unidas de Serviços para Projetos (Unops) no Brasil, Claudia Valenzuela, parceiros na construção do edital, além dos secretários envolvidos no projeto.