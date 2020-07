Porto Alegre termina junho com IPC-S de 0,44%, aponta FGV

Assim como em todas as outras capitais pesquisadas pela Fundação Getulio Vargas (FGV), o Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) de Porto Alegre encerrou junho no positivo, apresentando uma taxa de 0,44% na última semana do mês passado. Em relação à terceira semana de junho, houve acréscimo de 0,54 ponto percentual na taxa.