Hipermercado Zaffari é interditado em Caxias do Sul

A Prefeitura de Caxias do Sul interditou, no início da noite de quarta (1º), o Hipermercado Zaffari, localizado na Rua Borges de Medeiros, no Centro. Desde o início da semana havia rumores sobre a ocorrência de um surto de coronavírus no local. Em nota, a Prefeitura confirmou a interdição devido ao descumprimento de várias normas.

Dentre os apontamentos, a Secretaria da Saúde destaca que o supermercado não notificou todos os casos de trabalhadores com síndrome gripal que testaram positivo para a Covid-19 no prazo estabelecido no termo de intimação. Segundo a nota, em inspeção, foram constatados funcionários sem máscara no interior do estabelecimento. Além disso, os que testaram positivo ou que tiveram contato com caso confirmado não foram encaminhados imediatamente para atendimento médico, nem afastados.

O gerente da unidade recebeu o auto de infração no fim da tarde da quarta-feira, com informação de interdição por, no mínimo, sete dias. A Vigilância Sanitária recomendou a higienização completa da unidade, o monitoramento diário das condições clínicas dos funcionários e a criação de um Plano de Contingência, entre outras adequações necessárias para garantir a segurança dos trabalhadores e da população.

De acordo com a secretaria, 238 funcionários testados no dia 27 de junho, 25 tiveram o resultado positivo para Covid-19. Antes dessa data, outros quatro tiveram a confirmação do contágio por meio do exame RT-PCR. A secretaria da Saúde ainda aguarda os demais resultados que, mesmo com o termo de intimação lavrado e entregue à empresa, não foram entregues.

Na noite da quarta, o prédio da Câmara Municipal de Caxias do Sul passou por sanitização. Na manhã desta quinta, a cargo do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, ocorrerá a sanitização externa da sede. A medida decorre da suspeita de um caso de Covid-19 no quadro de funcionários. O estagiário se encontra em isolamento domiciliar, com monitoramento da Secretaria da Saúde.

De acordo com boletim epidemiológico da Secretaria Municipal da Saúde divulgado no final da quarta, Caxias do Sul tem 1.204 casos confirmados, dos quais 701 são considerados recuperados. Com mais duas vítimas fatais de quarta, a cidade totaliza 20 óbitos. O maior número de infectados, 318, são funcionários do frigorífico da JBS, unidade de Ana Rech, que teve sua interdição determinada em primeiro instância na Justiça do Trabalho, mas que foi levantada por liminar concedida pelo Tribunal Regional.