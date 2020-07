Pirelli demite 140 funcionários da fábrica de Gravataí

Nesta quarta-feira (1º), 140 funcionários foram demitidos da unidade da Pirelli em Gravataí, que terá as suas atividades encerradas até metade do ano que vem. A decisão para o fechamento da planta, que fabrica pneus para motocicletas e atuava na cidade desde 1976, já havia sido comunicada no ano passado.

Em setembro, um acordo de Plano de Demissão Incentivada (PDI) firmado entre o Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Borracha de Gravataí (Stiab) e a Pirelli, homologado pelo Tribunal Regional do Trabalho, garantiu a estabilidade dos funcionários até o dia 31 de maio deste ano.

De acordo com o presidente do sindicato, Flávio Quadros, na época da homologação do acordo coletivo a empresa ficou definido que o primeiro grupo seria demitido após a data definida, o que ocorreu nesta quarta-feira, e posteriormente o grupo final vai ser desligado no momento da desativação da unidade.

Em nota, a Pirelli confirmou as demissões como parte de uma reestruturação, previamente compartilhada com o sindicato, que tem como objetivo fortalecer a unidade da empresa na cidade paulista de Campinas. A unidade de lá, que foca na produção de pneus de carro, vai receber progressivamente a manufatura de pneus de motocicletas.

"O objetivo da reestruturação é melhorar a competitividade das unidades produtivas no país, garantindo a sustentabilidade das atividades e considerando, inclusive, o cenário conjuntural difícil", diz a nota da Pirelli. Ainda de acordo com o texto, a reorganização da multinacional do País prevê a criação de um polo industrial dedicado à produção de pneus de carros, motocicletas e motorsport, com foco em alto valor.

Esse polo será instalado em Campinas (SP), devido à localização do município, próximo de montadoras automobilísticas. Segundo a nota, a empresa também tem colaborado para a reinserção dos funcionários no mercado de trabalho. O sindicato confirma que a empresa está fornecendo cursos de requalificação.

Procurada, a Prefeitura de Gravataí afirmou que não iria se pronunciar sobre o assunto.