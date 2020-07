Ecovix busca parceira para fabricar navio antártico em Rio Grande

O estaleiro Ecovix de Rio Grande está avaliando no mercado opções para conquistar novas demandas, além do seu foco inicial que era a implementação de plataformas de petróleo. Um dos planos atuais é, através da parceria com o grupo chileno Asmar, apresentar uma proposta para a produção de um navio antártico que está sendo encomendado pela Marinha brasileira.

Caso tenha sucesso, significaria um importante "reaquecimento" da operação do complexo gaúcho que teve nos últimos anos sua atividade impactada por problemas financeiros e investigações dentro da operação Lava Jato.

O diretor de Desenvolvimento de Negócios da Ecovix Luiz Fernando Pugliesi detalha que a Marinha do Brasil publicou um chamamento público, encerrado nessa terça-feira, para identificar empresas que tenham capacidade de receber o edital e elaborar projetos para a montagem de um navio de apoio às ações desenvolvidas na Antártica. O executivo recorda que um dos requisitos exigidos das companhias que quiserem participar dessa concorrência é demonstrar evidências de já ter fabricado uma embarcação dentro dessas características (que pode suportar as condições adversas do Sul do planeta) nos últimos dez anos.

Pugliesi destaca que a Ecovix não preenche essa condição, mas o estaleiro chileno Asmar tem esse know-how. "Estamos alinhando essa parceria", frisa. Dentro dessa ideia, as duas companhias entregaram suas documentações para a Marinha e agora aguardam o recebimento do edital.

"Recebendo o documento, tanto a Ecovix como a Asmar vão avaliar o conteúdo, entender o projeto e aí, se for o que pensamos, firmaremos um acordo para fazer uma proposta para a Marinha em conjunto, utilizando o parque fabril em Rio Grande da Ecovix, com o conhecimento e tecnologia da Asmar", afirma.

Mais detalhes sobre o empreendimento ainda dependerão dos esclarecimentos contidos no edital. Porém, o foco da encomenda é um navio que possa prestar apoio logístico e operacional para a base brasileira na Antártica, Comandante Ferraz, que foi reinaugurada em janeiro de 2020, após ter sofrido danos com um incêndio ocorrido há cerca de oito anos. A possibilidade da encomenda da embarcação daria um novo fôlego para o estaleiro gaúcho.

Atualmente, Pugliesi informa que a Ecovix está finalizando a retirada de materiais de contratos de plataformas de petróleo que foram encerrados e não concluídos da área do complexo. Hoje, são cerca de 200 funcionários fazendo a manutenção e preservação dos equipamentos do estaleiro. A empresa, para ajudar no custeio operacional da estrutura, também tem feito operações de cargas como madeira, celulose, aço e outros itens, assim como a realização de reparos em algumas embarcações.