Manfroi adquire marca de móveis de Bento Gonçalves

A Móveis Manfroi, de Bento Gonçalves, assume de forma oficial, nesta quarta-feira, o comando da marca de móveis planejados Eko Ambientes, adquirida junto ao Grupo Multimóveis, da mesma cidade. Uma das primeiras ações será comunicar-se com os proprietários das mais de 20 lojas que comercializam a marca em diferentes estados do Brasil e detalhar as novas diretrizes de trabalho. Dentre elas, a nova denominação para Eko by Manfroi.

A diretora geral, Cinara Manfroi, informou que as tratativas tiveram início há mais de seis meses em função de interesses recíprocos entre as empresas. A Manfroi buscava reforçar sua linha de planejados para retomar o faturamento de quatro anos atrás, enquanto a Multimóveis tinha como estratégia a expansão de investimentos dos móveis seriados em lojas físicas, principal foco da empresa, assim como em novas frentes e diretrizes de mercado, como a venda no mercado virtual e ainda mais força nas exportações. "Avaliamos que é o momento de promovermos mudanças e realizarmos novos investimentos, especialmente nesse momento de pandemia, sem deixar de lado a responsabilidade de buscarmos parcerias sérias com empresas tradicionais de credibilidade, como é o caso da Manfroi", explicou Euclides Longhi, diretor comercial do Grupo Multimóveis.

Cinara Manfroi, que integra a terceira geração da empresa, que já tem 65 anos de mercado, argumenta que fazia sentido a negociação, cujo valor não foi revelado. A Manfroi ainda atua nos segmentos e-commerce, móveis modulados e decoração. A linha de planejados foi criada ainda em 2000. Em função da incorporação da marca, a empresa manteve o quadro de 28 funcionários, que passaram os últimos meses com redução de jornada ou suspensão de contrato.