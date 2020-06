Livraria Saraiva fecha treze lojas no Brasil em junho, duas delas no RS

A rede das livrarias Saraiva fechou treze lojas no Brasil neste mês. As unidades do Shopping Moinhos, em Porto Alegre, e do Park Shopping Canoas, na região metropolitana, estão na listas das unidades que encerraram suas atividades.

O fechamento das loas está relacionado com a crise do novo coronavírus. A empresa afirmou em maio, por nota, que a "geração de receitas deixou de acontecer" por causa da pandemia. Consequentemente, a Saraiva optou por reduzir o número de lojas.

O fechamento das unidades no Rio Grande do Sul estava previsto desde maio. Ainda em junho, outras quatro fecharam em São Paulo (SP), duas no Rio de Janeiro (RJ), uma de São Caetano do Sul (SP), uma em Brasília (DF), uma em Recife (PE) e uma em Belo Horizonte (MG).

Segundo o Shopping Moinhos, o encerramento se deu de forma amigável, e ainda não há definição sobre a ocupação do espaço. A maioria das lojas da Saraiva no País está com as atividades suspensas devido à pandemia.