Carrefour recebe autorização do Bacen para operar como banco múltiplo

A partir de agora o Banco Carrefour, único banco próprio de um varejista no Brasil, passa a fazer parte da Rede do Sistema Financeiro Nacional. Com o aval do Banco Central, a instituição passou a integrar os sistemas e ambientes de liquidação bancária e poderá ampliar os produtos e serviços oferecidos.

Como primeiro diferencial, o braço financeiro do Grupo Carrefour Brasil já passa a emitir os boletos para pagamento dos cartões Carrefour e Atacadão sob o código 368. Com isso, o pagamento da fatura e a liberação de crédito aos consumidores poderá ser imediata. Além disso, abre-se possibilidade do consumidor utilizar a rede Banco24Horas para fazer a quitação de boletos.

O CEO do Banco Carrefour, Carlos Mauad, afirma que além de trazer muita eficiência para a operação de cartão de crédito, esse movimento permite "acelerar novas iniciativas e produtos financeiros, ser um dos pioneiros na adoção do PIX e explorar outros ativos ainda não monetizados dentro do nosso ecossistema mercantil". "O Banco Carrefour continuará a acelerar toda a agenda que traga diferenciação e uma experiência impecável para nossos clientes", afirma Mauad.

Além do mercado de contas digitais, que já está no horizonte da instituição desde a aquisição de 49% da fintech Ewally pelo Grupo Carrefour Brasil no final do ano passado, o novo formato de banco múltiplo abre a possibilidade da criação de novos produtos como investimentos, previdência privada e novas opções de crédito. O Banco Carrefour já está trabalhando, também, na adoção de soluções que vão transformar o sistema de pagamentos no Brasil, como o PIX, anunciado recentemente pelo Banco Central.

"Vamos trabalhar com ainda mais intensidade para que o Banco Carrefour continue sendo uma das principais ferramentas de inclusão financeira do mercado brasileiro", complementa Mauad. Atualmente, o Banco Carrefour já é responsável pela emissão e administração do Cartão Carrefour, Cartão Atacadão e pelos serviços da plataforma Carrefour Seguros e Serviços.