Pagamento da terceira parcela do auxílio emergencial começa sábado

pandemia do novo coronavírus. O governo publicou, na noite dessa quinta-feira (25), em edição extraordinária do Diário Oficial, portaria com o calendário de pagamento da terceira parcela de R$ 600 do auxílio emergencial, instituído em decorrência da

Pelo texto do decreto, os pagamentos serão disponibilizados a partir de sábado (27) e vão até setembro. Assim como as parcelas anteriores, os pagamentos serão escalonados pela data de nascimento do beneficiário.

Para quem recebe por meio de crédito na poupança social digital da Caixa aberta em seu nome, os pagamentos vão deste sábado até o próximo (4). Os nascidos em janeiro e fevereiro recebem no dia 27; março e abril, na terça (30); maio e junho, na quarta (1); julho e agosto, na quinta (2); setembro e outubro, na sexta (3); e novembro e dezembro, no sábado (4).

"Nas datas indicadas, os recursos estarão disponíveis apenas para o pagamento de contas, de boletos e para realização de compras por meio de cartão de débito virtual ou QR Code", afirma a portaria. O calendário para saque em dinheiro e transferências bancárias vai de 18 de julho a 19 de setembro, também a depender da data de nascimento do beneficiário.

Nessas datas, serão pagos também lotes das primeiras e segundas parcelas do auxílio, para quem ainda não as recebeu. A Caixa dará entrevista na manhã desta sexta (26) para detalhar a medida. O ministro Paulo Guedes (Economia) havia anunciado nesta quinta que a terceira parcela do auxílio começaria a ser paga no sábado.

"Estamos, agora no sábado, pagando mais uma parcela para 60 milhões de brasileiros. Neste próximo sábado até o sábado que vem, 60 milhões recebem mais uma", disse o ministro.