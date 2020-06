Mais de 382 mil gaúchos ainda podem solicitar restituição de parte do DPVAT 2020

Cerca de 139 mil proprietários de veículos do Rio Grande do Sul já solicitaram restituição da diferença do pagamento do Seguro DPVAT 2020. O número é alto, mas também indica que outros 382,4 mil gaúchos que estão aptos a receber a devolução ainda não solicitaram. Para pedir o reembolso, é preciso acessar a plataforma da Seguradora Líder, administradora do seguro.

Em toda a região Sul, mais de 215 mil proprietários receberam a restituição - de 901,7 mil que têm direito. No Brasil, são 923 mil pessoas que já fizeram o pedido, sendo que mais de 4 milhões podem solicitar.

Os valores da restituição variam de acordo com a categoria do veículo. A devolução vai de R$ 10,98, para veículos de passeio, por exemplo, a R$ 72,28 no caso de motocicletas. O processo para a devolução, de acordo a empresa, é simples e rápido.

formulário disponível no site da Seguradora Líder Quem ainda não reivindicou a restituição pode fazer o pedido pela internet, preenchendo os campos solicitados no. O prazo é até 31 de dezembro. Após o cadastro, a restituição será processada em até dois dias úteis, dependendo apenas da compensação bancária para ser efetivada. A restituição é feita através de depósito bancário, exclusivamente na conta corrente ou poupança do proprietário do veículo.

Em caso de dúvidas, a Seguradora Líder também disponibilizou em seu canal no Youtube um passo a passo detalhado de como fazer o pedido, além de respostas às principais dúvidas sobre o procedimento.

Para realizar a solicitação é necessário informar: