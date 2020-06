Petrobras contrata lote de 98 mil testes para Covid-19 aos funcionários

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

A Petrobras anunciou compra de testes de detecção da Covid-19 para todas as instalações da companhia. O lote contratado esta semana é de 98 mil testes do tipo rápido. Em nota à imprensa, a empresa diz que ultrapassará nos próximos meses os 300 mil testes deste tipo, incluindo os já realizados.

Em nota, a companhia explica que faz triagem no pré-embarque para plataformas e tem estendido ao pré-turno nas refinarias, usinas térmicas e unidades de tratamento a gás, entre outras instalações, abrangendo 100% das unidades operacionais.

Até setembro, a companhia terá contratado 305 mil testes rápidos e outros 26 mil do tipo padrão ouro (RT-PCR), sendo "uma das primeiras empresas brasileiras a realizar esse duplo procedimento em larga escala", afirma.

Ainda sobre testes, a empresa diz ter doado 600 mil testes para diagnóstico de Covid-19 ao Sistema Único de Saúde (SUS), distribuídos para hospitais públicos e filantrópicos em todas as regiões do país, e que R$ 30 milhões têm sido direcionados para doações de combustíveis, itens de higiene e equipamentos de proteção individual (EPIs), como máscaras, luvas, óculos e aventais, além da criação de uma Frente Científica para desenvolver pesquisas e soluções tecnológicas que possam ajudar no combate à doença.