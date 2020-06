Nuvem de gafanhotos pode desviar para o Uruguai, mas RS segue em risco

A nuvem de gafanhotos que até ontem estava sobrevoando e se alimentando em lavouras argentinas segue causando apreensão da Fronteira-Oeste do Rio Grande do Sul. Se mantiverem a mesma rota dos últimos dias, o que depende das condições climáticas e dos ventos, os insetos poderiam chegar ao Estado entre hoje e amanhã. A estimativa, explica o chefe de Escritório da Emater em Uruguaiana, Emanoel Nunes, leva em conta a velocidade de avanço recente dos insetos.

“Eles se deslocam no máximo cerca de 150 quilômetros por dia neste processo migratório, e estão há cerca de 100 quilômetros de Paso de Los Libres, na fronteira com Uruguaiana, de acordo com os órgãos de monitoramento argentino. Mas fazem paradas para de alimentar e fazer reserva de energia”, explica Nunes.

O responsável pela Emater na cidade explica que o fato de os gafanhotos estarem passando mais próximo do Rio Grande do Sul, em um movimento atípico, pode estar ligado às temperaturas elevadas em um período in comum. Isso porque o calor nesta época tem influências sobre a direção dos ventos e no processo deslocamento da nuvem de gafanhotos de oeste para leste.

“Esse inseto vive mais nos trópicos, na faixa do Paraguai, Mato Grosso, Goiás. Mas como a nossa condição climática mudou, com temperaturas muitos elevados para o inverno, as correntes de vento mudam e como isso o deslocamento dos gafanhotos”, detalha Nunes.

O chefe do escritório da Emater em Uruguaiana destaca que com o arroz já colhido, o maior temor é com o cinturão verde no entorno da cidade, onde se produz muitas frutas, legumes e verduras. Nunes explica que quando os gafanhotos param para se alimentar, destrói uma larga área em pouco tempo.

“Há uma grande ameaça para os produtores de hortifrutigranjeiros, como de alface, couve e muitos outros, como em pomares de citros da região”, diz Nunes.

De acordo como Ministério da Agricultura, cm informações do Serviço Nacional de Sanidade e Qualidade Agroalimentar da Argentina (Senasa), no entanto, a praga deve seguir em direção ao Uruguai. O Mapa assegura que autoridades fitossanitárias brasileiras estão em permanente contato com os seus pares argentinos, bolivianos e paraguaios por meio do Grupo Técnico de Gafanhotos do Comitê de Sanidade Vegetal (Cosoave), o que tem permitido um acompanhamento do assunto em tempo real.

O ministério também avalia que entre os fatores que levaram ao ressurgimento desta praga em sua fase mais agressiva na região podem estar relacionados a uma conjunção de fatores climáticos, como temperatura, índice pluviométrico e dinâmica dos ventos. fiscal agropecuário

Ricardo Felicetti, chefe da Divisão de Defesa Sanitária Vegetal da Secretaria da Agricultura, pondera que se a nuvem persistir e as condições meteorológicas forem favoráveis ao ingresso da praga no Estado, oferece riscos a diferentes culturas e a pastagens.

O secretário Covatti Filho afirma que a pasta está monitorando junto com o ministério para saber se haverá o ingresso na região da fronteira.

“Estamos atentos a todo o movimento e discutindo ações para preparar o Estado caso haja avanço da nuvem de gafanhotos. O risco existe e não podemos ignorar”, ressalta Covatti.