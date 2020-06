Mercado Público adota limite e controle no fluxo a partir desta quarta-feira

retomada de restrições a atividades econômicas e à movimentação em Porto Alegre vai alterar o acesso das pessoas a um dos mais tradicionais pontos de fluxo no Centro da Capital. O Mercado Público informou que vai operar com 25% da capacidade da lotação. Apenas as entradas pelo Largo Glenio Peres e pala avenida Borges de Medeiros estarão abertas, informou a Associação do Comércio do Mercado Público Central (Ascomepc).

As novas orientações começam a vigorar nesta quarta-feira (24). Decreto lançado pela prefeitura provoca situação muito semelhante àquela de março, logo que começaram as medidas para frear a transmissão do novo coronavírus.

Os frequentadores não poderão ingressar dentro das lojas e bancas, que tinham esta opção. O atendimento será em um balcão em frente ao ponto. Não deve ser formado fila nos estabelecimentos.

A associação esclarece que, a partir de quinta-feira (25), restaurantes, lancherias e sorveterias só poderão atender com tele-entrega ou take away (pegue e leve). os demais pontos poderão operar no balcão.

O Mercado Público já vinha usando a aferição de temperatura e vai continuar. O uso da máscaras é obrigatório. O funcionamento vai de segunda a sexta, das 7h30min às 19h, e, aos sábados, das 7h30min às 18h30.

Segundo a Ascomepc, o centro comercial mais antigo da Capital sofreu desinfecção preventiva nesta segunda e terça-feira.