Sem previsão de retorno, Lancheria do Parque passa por melhorias na estrutura

"Queremos dar uma pintada, ampliar o tamanho dos banheiros e arrumar o balcão... dar umas melhoradinhas para abrir com força total". É assim que Mauri Fachini, um dois oito sócios da Lancheria do Parque, comenta sobre como se dará o retorno do restaurante às atividades., a Lanchera, como é chamada pela clientela mais próxima, vem passando por reformas e segue sem uma data definida para voltar.