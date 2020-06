Zaffari amplia horários de supermercados e hipermercados

cidade à bandeira vermelha Os supermercados e aglomerações entraram no radar das autoridades em meio ao crescimento de casos de Covid-19, como em Porto Alegre, onde o maior ritmo de internações em UTIs levou a. A prefeitura baixou regras para controle de fluxo de clientes. A rede Zaffari decidiu ampliar a operação de algumas lojas.

O prefeito da Capital, Nelson Marchezan Júnior, chegou a pedir que houvesse ampliação do funcionamento para dar alternativas de horários para ida aos súpers.

O Zaffari informou em seu site que os hipermercados Zaffari Higienópolis, Zaffari Otto Niemeyer, Zaffari Centerlar e Bourbon Ipiranga já operam até as 23h, de segunda a sábado. Aos domingos e feriados, a abertura vai até as 21h.

Já os supermercados e outros hipermercados Zaffari Cavalhada, Zaffari Cristovão Colombo, Zaffari Hípica, Zaffari Ipanema, Zaffari Ipiranga, Zaffari Menino Deus, Zaffari Morumbi Town, Zaffari São Paulo, Zaffari Wallig, Bourbon Assis Brasil, Bourbon Canoas, Bourbon Country, Bourbon Novo Hamburgo e Bourbon São Leopoldo abrem até as 22h de segunda a sábado. Aos domingos e feriados, as lojas ficam abertas até as 21h.

A rede observa que o Bourbon Novo Hamburgo abre até as 20h em domingos e feriados, e o Bourbon Canoas, até as 13h, nestes dias.

Já as filiais no Zaffari Bordini, Zaffari Boulevard, Zaffari Cabral, Zaffari Fernandes Vieira, Zaffari Fernando Machado, Zaffari Lima e Silva, Zaffari ParkShopping, Zaffari Passo Fundo, Zaffari Protásio Alves, Zaffari Total e Bourbon Passo Fundo abrem até as 21h de segunda a sábado, e até as 20h aos domingos e feriados.

Unidades do Zaffari Anita Garibaldi, Zaffari Caxias Centro, Zaffari Caxias Exposição, Zaffari Marechal Floriano, Zaffari Rua da Praia, Zaffari Caxias San Pelegrino, Zaffari Caxias Sinimbu fecham às 20h de segunda a sábado. Domingos e feriados até as 20h. Apenas o Zaffari ParkShopping funciona até as 13h.

Todas as lojas têm atendimento restrito e exclusivo a idosos no começo da manhã.