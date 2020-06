Guedes volta a testar Congresso sobre Eletrobras

A expectativa de um grande rombo nas contas públicas neste ano por causa da pandemia do novo coronavírus levou o ministro da Economia, Paulo Guedes, a testar novamente no Congresso o plano de privatizar a Eletrobras. Membros do Ministério da Economia afirmam que a privatização não apenas traria reforço ao caixa da União mas também destravaria investimentos privados no setor.