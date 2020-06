Caxias do Sul: comerciantes protestam contra fechamento do comércio

bandeira vermelha do distanciamento controlado Na onda das cidades que se rebelam contra ado combate à pandemia no Rio Grande do Sul, Caxias do Sul registrou nesta sexta-feira (19) protestos de comerciantes. Bandeira vermelha penaliza as localidades com o fechamento do comércio.

Confira o JC Te Lembra. Famurs quer participar do grupo técnico O impacto da troca das bandeiras foi um dos temas de maior repercussão na semana.que define as bandeiras.

Na maior economia da Serra Gaúcha e uma das mais importantes do Estado, o prefeito Flávio Cassina e o vice-prefeito Elói Frizzo ouviram manifestantes que foram à prefeitura na manhã desta sexta pedir providências para garantir a reabertura de lojas.

Cassina, que é comerciante há 58 anos, afirmou que o município está empenhado para reverter a cor da bandeira, juntamente com os municípios da região.

O secretário da Saúde, Jorge Castro, comentou do que é necessário na área, como o número de leitos, para a mudança no modelo de distanciamento do Estado. Já o secretário da Segurança, Hernest Larrat dos Santos justificou a presença da Guarda Municipal nas ações fiscalizatórias no município.

conseguiu na Justiça a reabertura do comércio Garibaldi, quase vizinha a Caxias do Sul,

Municípios que estão mantendo as atividades abertas, mesmo com as determinações dos decretos da calamidade pública estadual e do distanciamento, estão sendo acionados pelo Ministério Público do RS