Bolsas de NY fecham sem direção única, em pregão volátil

Após três altas consecutivas, as bolsas de Nova York fecharam sem direção única, em um pregão marcado pela volatilidade. Os investidores acompanharam declarações do presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), Jerome Powell, e ponderaram riscos geopolíticos e relacionados a uma possível segunda onda de infecções por covid-19.

O índice Dow Jones registrou perdas de 0,65%, a 26.119,61 pontos, o S&P 500 recuou 0,36%, a 3.113,49 pontos, e o Nasdaq subiu 0,15%, a 9.910,53 pontos.

O mercado acionário dos Estados Unidos chegou a acelerar a alta em meio à fala de Powell no Congresso americano, mas retrocedeu nos minutos finais de negociação. O banqueiro central disse que ainda levará um tempo para que a instituição comece a reduziu seu balanço, expandido para gerar liquidez em meio à crise da covid-19, e voltou a se comprometer com os juros baixos. Ontem, comentários cautelosos do dirigente sobre o ritmo da retomada econômica haviam reduzido os ganhos nas bolsas.

"Novos casos de coronavírus estão aumentando em todo o mundo, mas os investidores estão encorajados por relatos de que a dexametasona pode ser usada para reduzir mortes em pacientes com covid-19 gravemente enfermos", comenta a analista Kathy Lien, da BK Asset Management. Hoje, o Reino Unido passou a usar o medicamento para tratar pacientes com coronavírus.

Para a Capital Economics, embora as preocupações com uma segunda onda de coronavírus possam persistir nos próximos meses, isso não deve pesar ações por muito tempo.

Analistas do banco americano Brown Brothers Harriman (BBH) ressaltam que o risco geopolítico "está de volta" e também pode impactar o mercado. Ontem, a Coreia do Norte explodiu um escritório que coordenava as relações com a Coreia do Sul e a Índia informou que 20 soldados de seu exército foram mortos em um confronto com a China.

No S&P 500, os setores que mais recuaram foram o de energia, o financeiro e o imobiliário, com perdas de 3,28%, 1,37% e 1,13%, respectivamente.

Entre as ações de empresas importantes negociadas em Nova York, Wells Fargo recuou 3,75%, Chevron cedeu 2,65%, mas Amazon avançou 0,98%.

A negociação dos papéis da Hertz, por sua vez, foi paralisada durante o pregão, após a Securities and Exchange Comission (SEC) dos EUA expressar preocupações com as vendas de papéis da empresa, que protocolou pedido de recuperação judicial no âmbito do Capítulo 11 do Código de Falências americano.